В Каменске-Уральском хотят поднять цены на проезд





– сказал Герасимов. «Проблема дефицита кадров существует сейчас везде, муниципалитеты начинают конкурировать друг с другом, в том числе и по водителям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Каменске-Уральском планируют увеличить стоимость проезда. О таких планах в эфире РИМ ТВ рассказал мэр города Алексей Герасимов.С его слов, это вынужденная мера для повышения заработной платы водителям, которой сейчас очень не хватает. Ожидается, что это позволит муниципалитету оставаться конкурентоспособным в борьбе за новых сотрудников и выводить на маршруты больше транспорта.