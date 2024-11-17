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В Каменске-Уральском хотят поднять цены на проезд
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском планируют увеличить стоимость проезда. О таких планах в эфире РИМ ТВ рассказал мэр города Алексей Герасимов.
С его слов, это вынужденная мера для повышения заработной платы водителям, которой сейчас очень не хватает. Ожидается, что это позволит муниципалитету оставаться конкурентоспособным в борьбе за новых сотрудников и выводить на маршруты больше транспорта.
С его слов, это вынужденная мера для повышения заработной платы водителям, которой сейчас очень не хватает. Ожидается, что это позволит муниципалитету оставаться конкурентоспособным в борьбе за новых сотрудников и выводить на маршруты больше транспорта.
«Проблема дефицита кадров существует сейчас везде, муниципалитеты начинают конкурировать друг с другом, в том числе и по водителям»,
– сказал Герасимов.
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