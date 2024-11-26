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Трамвайное движение в Екатеринбурге восстановлено в центре и на Уралмаше

08.55 Вторник, 26 ноября 2024
Фото: Вечерние ведомости
После двух утренних инцидентов с трамваями (сход с рельсов на Уралмаше и неисправность генератора на Радищева) движение транспорта восстановлено.

При этом на Уралмаше ввели временное ограничение по скорости.

«Движение трамваев по Машиностроителей восстановлено. Из-за схода тележки установлено ограничение скорости движения - 5 км/час», – сообщает пресс-служба мэрии в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно о сходе трамвая с рельсов на перекрестке Донбасская-Машиностроителей, а также об остановке трамваев в центре Екатеринбурга – на Радищева в сторону 8 марта – из-за неисправного генератора.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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