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Онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» стартовала в России
Иллюстрация: платформа Учи.ру
Сегодня, 26 ноября, — первый день онлайн-олимпиады «Безопасный интернет» от образовательной платформы Учи.ру. Мероприятие организовано АНО «Национальные приоритеты» при поддержке нацпоекта «Цифровая экономика» и Минцифры России, а одним из ведущих партнёров выступил популярный интернет-сервис «Авито».
Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» организована для школьников всех возрастов. В её рамках дети в увлекательной, игровой форме знакомятся с правилами безопасного и этичного поведения в интернете, узнают, как правильно использовать электронные средства связи. Кроме того, олимпиада помогает развивать навыки работы с информацией, логическое мышление и память. В 2025 году задания для участников направлены в первую очередь на наработку навыков безопасных покупок в интернете, на взаимодействие с искусственным интеллектом, на придумывание надёжного пароля для аккаунтов и на грамотное пользование гаджетами.
Директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова так прокомментировала участие интернет-сервиса в проведении олимпиады:
В 2024 году олимпиада «Безопасный интернет” проводится на платформе Учи.ру в третий раз. На решение заданий олимпиады каждому ребёнку отводится час. При этом «олимпийцу» не возбраняется прибегать к помощи родителей. Все участники соревнования по окончании Олимпиады получат сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результата.
Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» организована для школьников всех возрастов. В её рамках дети в увлекательной, игровой форме знакомятся с правилами безопасного и этичного поведения в интернете, узнают, как правильно использовать электронные средства связи. Кроме того, олимпиада помогает развивать навыки работы с информацией, логическое мышление и память. В 2025 году задания для участников направлены в первую очередь на наработку навыков безопасных покупок в интернете, на взаимодействие с искусственным интеллектом, на придумывание надёжного пароля для аккаунтов и на грамотное пользование гаджетами.
Директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова так прокомментировала участие интернет-сервиса в проведении олимпиады:
Современные дети знакомятся с интернетом в самом раннем возрасте, поэтому онлайн-среда является для них обыденной и привычной. Такими же привычными должны стать правила безопасного общения и взаимодействия в сети. «Авито» уже имеет опыт реализации образовательных проектов в области цифровой грамотности, и мы видим, что именно детская аудитория откликается на них особенно активно, и, что важно - уже в первом классе многие ребята имеют опыт взаимодействия с теми или иными онлайн-платформами. В рамках олимпиады Учи.ру мы подготовили для школьников реальные примеры, работа с которыми позволит закрепить знания о том, на что стоит обратить внимание, например, когда ты собираешься купить в сети игрушку или гаджет, которые давно искал.
В 2024 году олимпиада «Безопасный интернет” проводится на платформе Учи.ру в третий раз. На решение заданий олимпиады каждому ребёнку отводится час. При этом «олимпийцу» не возбраняется прибегать к помощи родителей. Все участники соревнования по окончании Олимпиады получат сертификат, грамоту или диплом, в зависимости от результата.
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