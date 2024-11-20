Онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» стартовала в России

Современные дети знакомятся с интернетом в самом раннем возрасте, поэтому онлайн-среда является для них обыденной и привычной. Такими же привычными должны стать правила безопасного общения и взаимодействия в сети. «Авито» уже имеет опыт реализации образовательных проектов в области цифровой грамотности, и мы видим, что именно детская аудитория откликается на них особенно активно, и, что важно - уже в первом классе многие ребята имеют опыт взаимодействия с теми или иными онлайн-платформами. В рамках олимпиады Учи.ру мы подготовили для школьников реальные примеры, работа с которыми позволит закрепить знания о том, на что стоит обратить внимание, например, когда ты собираешься купить в сети игрушку или гаджет, которые давно искал.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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