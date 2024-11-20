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Автомобилистов предупреждают о возможном перекрытии на проспекте Ленина в Екатеринбурге 2 декабря
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В администрации Екатеринбурге предупреждают о возможном перекрытии нечетной стороны проспекты Ленина ради возложения цветов к памятнику Жукову 2 декабря.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, в этот день сотрудники ГИБДД будут готовы к оперативному перекрытию участка улицы от улицы Бажова до Луначарского с 10.45 до 11.45.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, в этот день сотрудники ГИБДД будут готовы к оперативному перекрытию участка улицы от улицы Бажова до Луначарского с 10.45 до 11.45.
«В это время пройдет церемония торжественного возложения венков и цветов к памятнику маршала Советского Союза Георгию Жукову. Закрытие движения предусмотрено, чтобы пропустить праздничную колонну»,
– пояснили в администрации.
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