Автомобилистов предупреждают о возможном перекрытии на проспекте Ленина в Екатеринбурге 2 декабря





– пояснили в администрации. «В это время пройдет церемония торжественного возложения венков и цветов к памятнику маршала Советского Союза Георгию Жукову. Закрытие движения предусмотрено, чтобы пропустить праздничную колонну»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В администрации Екатеринбурге предупреждают о возможном перекрытии нечетной стороны проспекты Ленина ради возложения цветов к памятнику Жукову 2 декабря.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, в этот день сотрудники ГИБДД будут готовы к оперативному перекрытию участка улицы от улицы Бажова до Луначарского с 10.45 до 11.45.