Седьмой год подряд уральский девелопер получает золотой знак «Надёжного застройщика»





– сказала коммерческий директор «УГМК-Застройщик» Евгения Хохлова. «Для нас получение знака – важное событие. Это прежде всего отклик, обратная связь от профессионального и экспертного сообщества. К тому же, это не просто символ, знак является результатом многолетней работы нашей команды, основанной на принципах честности, прозрачности и высокого качества. Мы понимаем, что строительство – это не только возведение зданий, но и создание первоклассной среды для жизни людей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уральский девелопер – «УГМК-Застройщик» – седьмой год подряд подучает золотой знак «Надёжного застройщика» на Всероссийском Саммите застройщиков и производителей строительных ресурсов, который проходил на курорте Манжерок на Алтае.Всего на общественные награды были номинированы 122 российских девелопера. Среди них «УГМК-Застройщик» единственный из Свердловской области в седьмой раз становится обладателем престижного знака.Золотой знак «Надёжный застройщик» присваивают девелоперам Фондом развития механизмов гражданского общества (РМГК) с 2014 года. Кандидаты на надёжность проходят проверку в два этапа. На первом их проекты изучают эксперты. Притворяясь покупателями, они проверяют работу отделов продаж и документацию новостроек. На втором этапе они отправляют запросы в региональные органы власти, в чью компетенцию входят контроль и надзор за жилищным строительством, чтобы убедиться в отсутствии претензий со стороны государственных органов и покупателей. Если всё в порядке, застройщик может получить золотой знак. Эту награду считают одной из самых престижных в строительной отрасли.На счету уральского девелопера самый высокий небоскрёб за пределами Москвы и Санкт-Петербурга «Башня Исеть», а также ЖК «Макаровский» и «Нагорный», «Никольский» и клубный дом «На Хохрякова», жилой район «Изумрудный бор» и другие.