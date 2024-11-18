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Дебютные литературные произведения начинающих авторов прозвучат в Ельцин Центре

19.20 Вторник, 26 ноября 2024
Фото: Вечерние Ведомости
Профессиональную читку произведений выпускников писательского отделения арт-клуба «В Центре» устраивает Ельцин Центр. Дебютов так много, что на это понадобится два дня.

В последний день осени и в первый день зимы на театральной платформе Ельцин Центра актёры будут вслух читать литературные произведения начинающих авторов, прошедших курс обучения в писательском отделении арт-клуба «В Центре». На каждый из этих дебютов у будущих литераторов ушёл не один месяц работы — тексты писались и переписывались, в том числе — и в ходе занятий арт-клуба. И вот, пришло время выпускать эти строчки «в мир».

Попасть на читки дебютных произведений может каждый желающий, нужно лишь пройти регистрацию на сайте. И 30 ноября, и 1 декабря начинаться читки будут в шесть часов вечера и продлятся около трёх часов.

К слову, арт-клуб «В Центре» – это творческое пространство, в котором проводятся занятия по актёрскому и писательскому мастерству. Членов арт-клуба обучают хитростям этих сфер творчества в рамках мастер-классов и лекций, в ходе общения с деятелями театра и кино, с профессиональными литераторами и драматургами.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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09:17 На избившую шестиклассницу в Волчанске девочку возбудили уголовное дело
08:55 Трамвайное движение в Екатеринбурге восстановлено в центре и на Уралмаше
08:22 В центре Екатеринбурга задержка трамваев из-за неисправного генератора
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