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На избившую шестиклассницу в Волчанске девочку возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На 17-летнюю ученицу волчанской школы №26, избившей 12-летнюю девочку, возбудили уголовное дело по статье о побоях (ст. 116 УК РФ).
Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Сейчас следователи запрашивают характеризующий материал на учениц и общаются с их родителями и педагогами, чтобы выяснить причины и понять в каких условиях, развивался конфликт между школьницами.
Напомним, что шестиклассница после избиения попала в больницу, где ей диагностировали сотрясение мозга. По некоторым данным, старшеклассница избила девочку, подумав, что она рассказала взрослым о их «сигаретных делах».
Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Сейчас следователи запрашивают характеризующий материал на учениц и общаются с их родителями и педагогами, чтобы выяснить причины и понять в каких условиях, развивался конфликт между школьницами.
Напомним, что шестиклассница после избиения попала в больницу, где ей диагностировали сотрясение мозга. По некоторым данным, старшеклассница избила девочку, подумав, что она рассказала взрослым о их «сигаретных делах».
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