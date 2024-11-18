За ремонт разбитой в Богдановиче иномарки расплатилось казённое учреждение

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сильные повреждения получил автомобиль марки «Мерседес», которые неудачно проехался по улице спортивной в городе Богданович Свердловской области. На дороге была большая яма, которую водитель не заметил.Инцидент произошёл год назад в сентябре. Заехав в дорожную яму длиной в 11 метров, дорогая иномарка не только застряла в ней, но и получила повреждения. Ремонта машины обошёл владелице в 251 198 рублей. Разумеется, хозяйка машины решила подать в суд на виновных в плохом состоянии дороги. Вот только не сразу сообразила, на кого именно подавать в суд. Изначально она сделала ответчиками администрацию городского округа Богданович и МУП «Благоустройство». Богдановичский городской суд, ознакомившись с делом, в качестве соответчика привлёк местное муниципальное казённое учреждение «Управление муниципального заказчика», которое в итоге и стало единственным ответственным, поскольку на него было возложено содержание дорожного полотна на данной территории.Установив надлежащего ответчика по делу, Богдановичский городской суд частично удовлетворил требования истицы, взыскав с учреждения компенсацию ущерба в размере 251 198 рублей (истица надеялась ещё получить 50 тысяч компенсации морального вреда, но не получилось). «УМЗ» пытался изменить данное решение в Свердловском областном суде, но суд апелляционной инстанции не нашел оснований для вмешательства в судебный акт и оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.