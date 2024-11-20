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В Екатеринбурге рассмотрят уголовное дело об ограблении ювелирного
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга будут рассматривать уголовное дело о разбойном нападении на ювелирный магазин в январе 2017 года, когда грабители вынесли украшения на сумму более 2,8 миллиона рублей.
Обвиняемым по делу проходит 47-летний местный житель. Его вычислили только в июне 2024 года. Это стало возможно благодаря федеральной базы, где хранятся данные о генетической информации, собранной на месте преступления. Так на месте ограбления были собраны частички пота, которые совпали с генетическим профилем обвиняемого.
С ним на ювелирный магазин напал его друг, но к моменту раскрытия преступления он скончался от болезни.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, во время ограбления один из злоумышленников выстрелил в затылок сотруднику магазина, от чего тот получил черепно-мозговую травму. Кто именно это сделал, не уточняется. После разбойного нападения соучастники скрылись в Самарской области.
Сейчас одному из участников преступления предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в особо крупном размере).
Обвиняемым по делу проходит 47-летний местный житель. Его вычислили только в июне 2024 года. Это стало возможно благодаря федеральной базы, где хранятся данные о генетической информации, собранной на месте преступления. Так на месте ограбления были собраны частички пота, которые совпали с генетическим профилем обвиняемого.
С ним на ювелирный магазин напал его друг, но к моменту раскрытия преступления он скончался от болезни.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, во время ограбления один из злоумышленников выстрелил в затылок сотруднику магазина, от чего тот получил черепно-мозговую травму. Кто именно это сделал, не уточняется. После разбойного нападения соучастники скрылись в Самарской области.
Сейчас одному из участников преступления предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в особо крупном размере).
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