На крупный штраф нарвался «Водоканал-НТ» за загрязнение рек Тагил и Исток

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свыше одного миллиона 400 тысяч рублей пришлось заплатить компании «Водоканал-НТ» за сброс недостаточно очищенных сточных вод. От этой деятельности пострадали две реки — Исток и Тагил.Деятельностью ООО «Водоканал-НТ» заинтересовалась Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура. В ходе организованной ею проверки, в которой поучаствовали специалисты Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, выяснилось, что в сбрасываемых предприятием сточных вод, содержится зашкаливающее количество загрязняющих веществ. В связи с этим в отношении компании было заведено сразу несколько административных дел: за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты, за сокрытие или искажение экологической информации и за невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры организация была оштрафована на сумму 250 тысяч рублей. Но этим не отделалась. В суд ушёл иск против неё, в котором природоохранный прокурор просил взыскать с предприятия ущерб на общую сумму, превышающую 1,4 миллионов рублей. Изучив материалы дела, к котором прилагались результаты проб, взятых с очистных вод, сбрасываемых в Тагил и Исток, судья удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, «Водоканал-НТ» обязали заключить договор на разработку проекта по реконструкции очистных сооружений. Дополнительной защитой уральских рек от сброса загрязнённых сточных вод должны стать очистные сооружения, которые предусмотрены проектом строящегося сейчас комплекса сооружений станции водоподготовки «Южная».