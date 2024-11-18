Возрастное ограничение 18+
Свердловскую пригородную компанию штрафанули за холод в вагонах
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Пассажиры поезда «Екатеринбург-Пассажирский – Карпинск» пожаловались журналистам на холод в нескольких вагонах. Публикации об этом попали на глаза сотрудников Уральской транспортной прокуратуры и для компании-перевозчика это закончилось штрафом.
Проверку фактов, изложенных в публикациях о холодных вагонах, организовала Серовская транспортная прокуратура. Удалось выяснить, что действительно в пригородном поезде, следующим от станции Екатеринбург-Пассажирский до Карпинска, был нарушен температурный режим. В двух вагонах электропоезда из-за неисправности системы отопления было так холодно, что пассажиры перебрались в более тёплые вагоны, где всю поездку провели стоя в виду нехватки сидячих мест.
В результате проверки Свердловская пригородная компания была признана виновной в нарушении прав потребителей и привлечена к административной ответственности. На юрлицо возложили штраф в размере 30 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Проверку фактов, изложенных в публикациях о холодных вагонах, организовала Серовская транспортная прокуратура. Удалось выяснить, что действительно в пригородном поезде, следующим от станции Екатеринбург-Пассажирский до Карпинска, был нарушен температурный режим. В двух вагонах электропоезда из-за неисправности системы отопления было так холодно, что пассажиры перебрались в более тёплые вагоны, где всю поездку провели стоя в виду нехватки сидячих мест.
В результате проверки Свердловская пригородная компания была признана виновной в нарушении прав потребителей и привлечена к административной ответственности. На юрлицо возложили штраф в размере 30 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию