Свердловскую пригородную компанию штрафанули за холод в вагонах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Пассажиры поезда «Екатеринбург-Пассажирский – Карпинск» пожаловались журналистам на холод в нескольких вагонах. Публикации об этом попали на глаза сотрудников Уральской транспортной прокуратуры и для компании-перевозчика это закончилось штрафом.Проверку фактов, изложенных в публикациях о холодных вагонах, организовала Серовская транспортная прокуратура. Удалось выяснить, что действительно в пригородном поезде, следующим от станции Екатеринбург-Пассажирский до Карпинска, был нарушен температурный режим. В двух вагонах электропоезда из-за неисправности системы отопления было так холодно, что пассажиры перебрались в более тёплые вагоны, где всю поездку провели стоя в виду нехватки сидячих мест.В результате проверки Свердловская пригородная компания была признана виновной в нарушении прав потребителей и привлечена к административной ответственности. На юрлицо возложили штраф в размере 30 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.