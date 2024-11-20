В Свердловской области в понедельник вспыхивало 17 раз

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На 17 пожаров вызывали вчера пожарных по территории Свердловской области. Девять из этих возгораний произошли в жилом секторе. К счастью, все случаи обошлись без пострадавших.Самым серьёзным пожаром понедельника стало возгорание частного дома в деревне Роща, что на территории Шалинского городского округа. В пик катастрофы огонь охватывал площадь в 204 квадратных метров. На тушение такого крупного пожара у шестерых огнеборцев при поддержке двух единиц спецтехники ушло менее двух часов.Самым маленьким из вчерашних возгораний, судя по сводкам МЧС по Свердловской области, можно считать пожар на улице Ильича в Екатеринбурге. Здесь огонь успел охватить только два квадратных метра жилплощади в квартире на третьем этаже пятиэтажки. Работа пожарных в данном случае заняла всего 16 минут. Специалисты тут же определили и причину пожара — ею оказалось короткое замыкание электрооборудования.По той же причине заполыхало и в другой екатеринбургской пятиэтажке, на улице Токарей. В ней огонь охватил вдвое большую площадь, чем в доме на Ильича, но на борьбу с ним у пожарных ушло ещё меньше времени — всего 14 минут. Впрочем, несмотря на «миниатюрность» пожара, он едва не наделал беды — по прибытии на место происшествия пожарным пришлось спасать из пылающей квартиры жильца, у которого были все незавидные шансы погибнуть.