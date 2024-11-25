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В Екатеринбурге на Химмаше вспыхнул мусор на складах
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Сегодня утром на улице Черняховского в Екатеринбурге, где находятся склады, загорелся мусор на площадке для утилизации вторсырья.
Как сообщили в официальном телеграм-канале МЧС Свердловской области, на площади 70 квадратных метров горел мусор и бочки из-под лакокрасочных изделий. Подчеркивается, что площадка, на которой хранились отходы, была законной.
В настоящий момент пожар уже потушили. На его тушение выезжало 17 специалистов МЧС и 5 единиц техники.
Как сообщили в официальном телеграм-канале МЧС Свердловской области, на площади 70 квадратных метров горел мусор и бочки из-под лакокрасочных изделий. Подчеркивается, что площадка, на которой хранились отходы, была законной.
В настоящий момент пожар уже потушили. На его тушение выезжало 17 специалистов МЧС и 5 единиц техники.
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