Возрастное ограничение 18+
Открытки с нацистской символикой обнаружили в посылке из Венгрии в Екатеринбург
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
При проверке посылки из Венгрии, которая предназначалась жителю Екатеринбурга, сотрудники таможенной службы обнаружили четыре открытки с нацистской символикой. Кроме них в посылке были наборы столовых предметов, медали и значки.
Среди них были свастика, «имперский орел» и прочая атрибутика, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Такое содержание почтового отправления вызвало у таможенников вопросы, и они отправились к получателю, который рассказал, что приобрёл все товары на аукционе, а открытки заказал на венгерском сайте для коллекционеров. О том, что на открытых были символы нацистской Германии, он не знал, так как просто не рассмотрел – изображение на сайте было очень мелким. Свою вину мужчина отрицать не стал.
На екатеринбуржца возбудили административное дело по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и ограничений».
Среди них были свастика, «имперский орел» и прочая атрибутика, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Фото предоставлено Уральским таможенным управлением
Такое содержание почтового отправления вызвало у таможенников вопросы, и они отправились к получателю, который рассказал, что приобрёл все товары на аукционе, а открытки заказал на венгерском сайте для коллекционеров. О том, что на открытых были символы нацистской Германии, он не знал, так как просто не рассмотрел – изображение на сайте было очень мелким. Свою вину мужчина отрицать не стал.
На екатеринбуржца возбудили административное дело по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и ограничений».
«На таможенную территорию Евразийского экономического Союза запрещен ввоз печатных и аудиовизуальных материалов, направленных на пропаганду нацистской атрибутики или символики, а также печатные и аудиовизуальные материалы, содержащие информацию, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам государств – членов Евразийского экономического союза, их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан»,
– пояснил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
С чемоданом полным «люксовых» сумок пыталась пройти пассажирка мимо кольцовских таможенников
20 ноября 2024
20 ноября 2024
Всего за десять день в УрФО транспортные полицейские привлекли к ответственности 3036 пассажиров
19 ноября 2024
19 ноября 2024