Открытки с нацистской символикой обнаружили в посылке из Венгрии в Екатеринбург

Фото предоставлено Уральским таможенным управлением





– пояснил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов. «На таможенную территорию Евразийского экономического Союза запрещен ввоз печатных и аудиовизуальных материалов, направленных на пропаганду нацистской атрибутики или символики, а также печатные и аудиовизуальные материалы, содержащие информацию, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам государств – членов Евразийского экономического союза, их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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При проверке посылки из Венгрии, которая предназначалась жителю Екатеринбурга, сотрудники таможенной службы обнаружили четыре открытки с нацистской символикой. Кроме них в посылке были наборы столовых предметов, медали и значки.Среди них были свастика, «имперский орел» и прочая атрибутика, рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления.Такое содержание почтового отправления вызвало у таможенников вопросы, и они отправились к получателю, который рассказал, что приобрёл все товары на аукционе, а открытки заказал на венгерском сайте для коллекционеров. О том, что на открытых были символы нацистской Германии, он не знал, так как просто не рассмотрел – изображение на сайте было очень мелким. Свою вину мужчина отрицать не стал.На екатеринбуржца возбудили административное дело по статье 16.3 КоАП РФ «Несоблюдение запретов и ограничений».