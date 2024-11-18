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В Екатеринбурге на Уралмаше трамвай сошел с рельсов
Фото: Вечерние ведомости, архивное
На Уралмаше в Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов. Инцидент произошел на перекрестке Донбасская-Машиностроителей.
В телеграм-канале пресс-службы администрации города сообщается, что пострадавших нет, однако движение трамваев 6, 8, 19, 23 в сторону остановки Машиностроителей приостановлено, идут аварийные работы.
В телеграм-канале пресс-службы администрации города сообщается, что пострадавших нет, однако движение трамваев 6, 8, 19, 23 в сторону остановки Машиностроителей приостановлено, идут аварийные работы.
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