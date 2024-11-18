На день открытых дверей верхнепышминский Техуниверситет посетили гости из восьми городов





– сказал Лапин. «Инженеры создают будущее, поэтому вы можете быть уверены в том, что технические специальности всегда будут востребованы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Накануне в Техническом университете УГМК в Верхней Пышме прошёл день открытых дверей, который посетило более 230 человек из восьми городов. Знакомиться с возможностями вуза приезжали как из Свердловской области, так и из соседних областей.Среди гостей были учащиеся 10-11 классов, их родители и педагоги, а также студенты выпускных курсов колледжей и техникумов.Сначала гостям показали научно-популярные ролики, которые снимали студенты университета, после чего перед ними выступил директор университета Вячеслав Лапин, заверивший, что выпускники технических вузов всегда будут востребованы.После гостям рассказали о поступлении, обучении и прохождении практики и провели для них экскурсию по университету, во время которой они могли увидеть современные аудитории и высокотехнологичные лаборатории. Затем для гостей провели мастер-классы с химическими опытами, а в завершении ответили на все интересующие вопросы.