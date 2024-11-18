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На день открытых дверей верхнепышминский Техуниверситет посетили гости из восьми городов

11.29 Вторник, 26 ноября 2024
Фото: Технический университет Верхней Пышмы
Накануне в Техническом университете УГМК в Верхней Пышме прошёл день открытых дверей, который посетило более 230 человек из восьми городов. Знакомиться с возможностями вуза приезжали как из Свердловской области, так и из соседних областей.

Среди гостей были учащиеся 10-11 классов, их родители и педагоги, а также студенты выпускных курсов колледжей и техникумов.

Сначала гостям показали научно-популярные ролики, которые снимали студенты университета, после чего перед ними выступил директор университета Вячеслав Лапин, заверивший, что выпускники технических вузов всегда будут востребованы.

«Инженеры создают будущее, поэтому вы можете быть уверены в том, что технические специальности всегда будут востребованы»,

– сказал Лапин.


После гостям рассказали о поступлении, обучении и прохождении практики и провели для них экскурсию по университету, во время которой они могли увидеть современные аудитории и высокотехнологичные лаборатории. Затем для гостей провели мастер-классы с химическими опытами, а в завершении ответили на все интересующие вопросы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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