Предполагаемого убийцу девушки на Эльмаше отправили под арест

Свой дикий поступок он мотивировал голосами в голове и ощущением того, что «его посетила белка».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На два месяца арестовали мужчину, который подозревается в недавнем убийстве девушки на территории микрорайона Эльмаш. Эту меру пресечения применили на время проведения следственных действий.В убийстве молодой женщины подозревают 37-летнего екатеринбуржца, проживающего в Белоярском районе. Он – бывший муж сестры убитой. Свою вину в разговоре с полицейскими он уже признал и подробно рассказал о том, как происходило убийство. По его словам, он хотел навестить бывшую супругу, но дома её не застал. Но на улице он встретил свояченицу и в приливе неприязненных чувств набросился на неё с ножом и перерезал горло.Вместе с тем, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал действия задержанного следующим образом:Напомним, что бездыханное тело молодой женщины обнаружили на улице Красных Командиров в минувшую субботу, 23 ноября. Подозреваемого задержали в тот же день на 79-м километре Николо-Паловской дороги.