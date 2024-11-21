Банде наркоторговцев в Екатеринбурге раздали сроки отсидки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге закончился судебный процесс по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков. На скамье подсудимых сидело сразу девять подельников, между которыми в итоге распределили разные сроки пребывания в исправительных колониях.Судил девятерых накросбытчиков (среди них — одна женщина) Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Каждого из них признали виновным в покушении на незаконное производство, сбыт наркотических средств, с использованием сети «Интернет», организованной группой лиц, в крупном и особо крупном размерах.Согласно материалам уголовного дела, подсудимые занимались преступной деятельностью в период с января 2021 года по апрель 2022 года. Между ними распределялись роли межрегиональных курьеров, администраторов, оптовых и розничных закладчиков наркотических веществ. А вот организатора банды пока не нашли, материалы в его отношении выделены в отдельное производство.Деятельность подсудимых коснулась сразу нескольких регионов, включая Свердловскую, Курганскую, Волгоградскую и Московскую области. При задержании у них были изъяты метадон и около шести килограмм героина.По вынесенному сегодня приговору, женщину, входившую в состав преступной группы, отправили в колонию общего режима, а мужчинам предстоит долгое время жить в условиях строгого режима. Самый малый срок — 9 лет, а самый продолжительный — 12.