Возрастное ограничение 18+
В центре Екатеринбурга задержка трамваев из-за неисправного генератора
Фото: Вечерние ведомости, архивное
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга сообщили о задержке трамваев 1, 3, 10, 15, 17 по улице Радищева в сторону 8 Марта из-за неисправного генератора одного из вагонов первого маршрута.
Ранее сообщалось об остановке трамвайного движения на Уралмаше. Там трамвай сошел с рельсов.
Ранее сообщалось об остановке трамвайного движения на Уралмаше. Там трамвай сошел с рельсов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на Уралмаше трамвай сошел с рельсов
26 ноября 2024
26 ноября 2024
В центре Екатеринбурга заполыхало здание городской больницы
18 ноября 2024
18 ноября 2024
Покойник за рулём иномарки угодил в ДТП в Екатеринбурге
20 ноября 2024
20 ноября 2024