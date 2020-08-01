Дмитрий Махонин: «Пермский край расширит сотрудничество с ГК «Роскосмос»

17:02 | 25.08.2020

24 августа подписано соглашение между Пермским краем и госкорпорацией «Роскосмос». Подписи под документом поставили врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Согласно документу, региональные власти и госкорпорация займутся развитием ракетно-космической отрасли в Прикамье, что позитивно скажется как на социально-экономическом состоянии региона, так и на уровне и качестве жизни жителей Пермского края.



Дмитрий Махонин подчеркнул, что соглашение предусматривает расширение промкооперации, сотрудничество в части развития Пермского научно-образовательного центра (НОЦ), а также обучение по программе «Глонасс».



Данное соглашение охватывает уже имеющиеся сферы сотрудничества и отвечает всем современным вызовам ракетостроительной отрасли Прикамья и России. В частности, сотрудничество региона и «Роскосмоса» распространяется на сохранение и развитие высокотехнологичных промышленных производств и кадрового потенциала предприятий ГК «Роскосмос» в Пермском крае – ПАО «Протон-ПМ» и ПАО НПО «Искра». Кроме того, оно подразумевает развитие инновационной деятельности, реализацию политики импортозамещения и диверсификации производств, популяризацию космической деятельности среди молодого поколения, а также содействие в поддержании социально-политического климата Прикамья. В частности, продолжится развитие приоритетного проекта «Технополис «Новый Звездный».



Напомним, проект «Технополис «Новый Звездный» инициирован в 2012 году. Идея синхронного развития производства и территории поддержана президентом России Владимиром Путиным, а технополис вошел в число 25 пилотных инновационных территориальных кластеров, утвержденных Правительством Российской Федерации.



Ключевой проект кластера по производству узлов и агрегатов двигателя РД-191 для перспективных ракет «Ангара» признан приоритетным для региона инвестиционным проектом. Производство организуется на «Протон-ПМ». Заключен специнвестконтракт с Пермским краем, по которому предприятию предоставляются налоговые льготы. Основные направления развития территории – образование, обеспечение транспортной доступности и жилищное строительство. Все они входят в программу мероприятий по развитию кластера и реализуются в рамках соглашения между госкорпорацией «Роскосмос» и правительством Пермского края.



Отметим, ранее Дмитрий Махонин подчеркивал, что совместная работа над крупными проектами положительно влияет на улучшение качества жизни населения и развитие края в целом. Врио губернатора также обозначил, что благодаря современному производству в крае появятся не только новые рабочие места, но и высококвалифицированные сотрудники.

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