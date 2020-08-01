Пермь: новости дня
16:48 | 25.08.2020
Дмитрий Махонин вручил государственные награды педагогам Пермского края
«Спасибо за вашу ответственную работу! Минувший учебный год показал, что вы способны справляться с любыми трудностями и можете готовить отличников даже в дистанционном режиме. Рад, что воспитанием и обучением наших детей занимаются настоящие профессионалы. Вы большие молодцы!» – сказал Дмитрий Махонин.
Врио губернатора Пермского края поздравил доцента кафедры теории и методики лыжных гонок и биатлона Чайковского государственного института физической культуры Василия Чумакова с присвоением ему почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». За более чем 30 лет работы он подготовил десятки спортсменов, тренеров и специалистов по лыжным дисциплинам. В основе работы Василия Чумакова – практический подход. Его студенты не просто осваивают методику тренировок, а принимают участие в организации и проведении соревнований. В своей работе Василий Чумаков много времени уделяет спортивному воспитанию подростков из группы риска. Под его руководством были организованы и проведены 85 фестивалей, спортивных праздников и соревнований, в которых приняло участие более 9 тыс. ребят.
Благодарностью президента России за многолетнюю добросовестную работу была также награждена директор Детско-юношеского центра «Рифей» Галина Титлянова. В возглавляемом ею учреждении занимается почти 3,5 тыс. детей, работают 60 педагогов, 75% которых имеют высшую и первую квалификационную категорию. При этом больше половины педколлектива «Рифея» являются победителями и дипломантами конкурсов профмастерства. Сама Галина Титлянова работает в центре 19 лет и считает, что именно в рамках допобразования развиваются личностные качества ребенка.
За вклад в развитие системы образования Прикамья Дмитрий Махонин вручил почетную грамоту правительства Пермского края директору Бабкинской средней общеобразовательной школы Галине Санниковой. Возглавляемое ею на протяжении 8 лет образовательное учреждение посещают 150 ребят из 10 населенных пунктов Частинского муниципального района.
Помимо этого, в рамках педагогической конференции министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина наградила 31 работника отрасли ведомственным знаком «Отличник просвещения» за заслуги в труде и продолжительную работу.
© «Вечерние ведомости»
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