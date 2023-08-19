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«Личный город» построят художники в бывшем екатеринбургском кинотеатре «Салют»

21.03 Среда, 23 августа 2023
Фото: фестиваль «Не темно»
В последний день лета выставка под названием «Личный город» откроется в пространстве бывшего кинотеатра «Салют». Она посвящена 300-летнему юбилею Екатеринбурга.

Посетителям выставки предложат полюбоваться на световые инсталляции, которые так или иначе связаны со знаковыми местами или зданиями уральской столицы. Так, известный художник Сергей Лаушкин на выставку предоставит световое изображение «Урал Оперу» (он же — Театр оперы и балета), дизайнер Антон Якубов представит своё видение Парка Маяковского, а арт-коллектив «Территория авангарда» покажет световую копию площади Парижской коммуны.

Выставка начнёт работу 31 августа, а 2 и 3 сентября в её рамках состоится особое событие. На эти два дня запланирован показ светозвуковой инсталляции, отражающей само здание, в котором пройдёт выставка, — экс-кинотеатр «Салют». Открытие выставки и её закрытие 10 сентября планируют сопровождать музыкальными концертами.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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