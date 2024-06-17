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В Каменском суде рассмотрят дело об убийстве при превышении самообороны

13.46 Вторник, 25 июня 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменский районный суд передали уголовное дело об убийстве при «превышении пределов необходимой обороны» (ч. 1 ст. 108 УК РФ), в котором обвиняется местный житель, забивший знакомого кочергой.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в феврале 2024 года в селе Покровское. Следствие полагает, что конфликт между знакомыми, закончившийся убийством, произошёл после того, как мужчины изрядно выпили. Потерпевший по каким-то причинам сильно обиделся на обвиняемого и зарядил ему по голове кочергой. Тот, действительно, испугался за свою жизнь и, выхватив «оружие» из рук знакомого, сам не менее двух раз ударил им товарища. Этих ударов оказалось для того, чтобы он через непродолжительное время скончался.

Следователи уверены, что обвиняемый осознавал, что он выбрал слишком опасный для его знакомого способ защиты, полагая, что он сознательно превысил меры необходимой самообороны.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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22:07 Екатеринбуржцы тревожатся за будущее городских водоёмов
20:43 День открытых дверей пройдёт в приюте для бездомных животных Екатеринбурга
20:09 На девять лет лишится свободы екатеринбуржец за убийство человека
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