Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 26 июня

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловское управление МЧС предупреждает жителей региона о завтрашней непогоде. В среду, 26 июня, в области ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду.В ветреную погоду важно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте при сильном ветре следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции, призывают спасатели.В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или номеру экстренных служб «112».