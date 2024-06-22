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Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 26 июня
Фото: Ольга Кольтенберг
Свердловское управление МЧС предупреждает жителей региона о завтрашней непогоде. В среду, 26 июня, в области ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 15 метров в секунду.
В ветреную погоду важно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте при сильном ветре следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции, призывают спасатели.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или номеру экстренных служб «112».
В ветреную погоду важно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте при сильном ветре следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции, призывают спасатели.
В случае ЧП необходимо звонить по телефону МЧС «101» или номеру экстренных служб «112».
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