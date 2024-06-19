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С начала лета в Свердловской области заработало более 50 вышек сотовой связи с усиленной мощностью

12.45 Вторник, 25 июня 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С начала лета в Свердловской области заработало более 50 станций сотовой связи с большей мощностью – они работают в диапазоне LTE900. Ранее частоты этого диапазона использовались только для передачи голоса в стандарте связи GSM.

Основными преимуществами диапазона 900 МГц являются дальнобойность и высокая проникающая способность радиосигнала. В условиях сельской местности, где ранее требовалась установка четырёх базовых станций формата LTE2600, будет достаточно одной в диапазоне 900МГц для аналогичного покрытия, рассказали «Вечерним ведомостям» специалисты цифровой экосистемы МТС.

Большинство таких вышек сейчас находятся в Екатеринбурге, где они также повысили качество связи. Как пояснили эксперты, в больших городах сеть стандарта LTE900 за счёт высокой проникающей способности радиосигнала способна «пробивать» новостройки, которые сейчас нередко строятся из металла. Также теперь связь должна улучшиться в промышленных зданиях, подземных паркингах, цокольных и подвальных помещениях.

«Использование голосовых частот стандарта 2G под ресурсы LTE это естественный этап развития отрасли сотовой связи. Количество устройств, которые поддерживают только 2G крайне мало, а с появлением технологии VoLTE, голосовые вызовы можно совершать в сети 4G. Более того, качество разговора в этом случае будет выше. Владельцам абонентских устройств, поддерживающих только стандарт связи 2G, беспокоиться не стоит, рефарминг будет проведён только на части сети»,

– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


Всего до конца 2024 года МТС планирует модернизировать и построить с нуля свыше 330 базовых станций LTE900 в большинстве районов Свердловской области. Также активно продолжается рефарминг и диапазона 2100 МГц, ранее использовавшегося в стандарте связи 3G. Вслед за Екатеринбургом, Верхней Пышмой и Алапаевском, к работам по перенастройке частоты в LTE2100 приступили в Нижнем Тагиле, Реже, Арамили, Михайловске и Сухом Логу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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