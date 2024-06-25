Жительнице Талицкого района вернули похищенные мошенниками деньги

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жертвы многочисленных случаев мошенничества чаще всего очень быстро оставляют чаяния вернуть свои испарившиеся средства. Действительно, к ответственности, как правило, удаётся привлечь лишь «бегунков», которые в схемах обмана играют лишь роль курьеров и себе берут лишь малый процент от умыкнутых обманом денег. Но бывают исключения, как показывает история пенсионерки, проживающей в Талицком районе Свердловской области.Осенью прошлого года жительница Талицкого района стала жертвой мошеннической «банковской» разводки. Мошенники, убедив пенсионерку, что являются банковскими служащими и действуют в её интересах, сумели выудить 550 тысяч рублей. Эти деньги она перевела на три указанных преступниками банковских счёта. После того, как женщина поняла, что её обманули, она обратилась за помощь в полицию.Полицейским удалось установить владельца одного из банковских счетов. Он оказался жителем соседней, Челябинской области. Дальше оставалось через суд доказать, что деньги с одного счёта на другой были переведены в результате обмана и что потерпевшая вовсе не задумывала обогатить за свой счёт незнакомого ей человека.Дело рассматривалось Троицким городским судом Челябинской области. Прокуратура, отстаивавшая интересы истицы, в частности сумела доказать, что между потерпевшей и владельцем счёта, куда она перевела деньги, нет никаких взаимоотношения и что вплоть до суда они не были друг с другом знакомы. Судья исковое заявление прокурора удовлетворил в полном объеме и постановил, что владелец челябинского счёта должен вернуть свердловчанке 360 тысяч рублей, которые она перевела ему в прошлом году. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры Талицкого района.