Возле села Большебруснянское неизвестный автолюбитель сбил девушку-велосипедистку

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 25 июня, на загородной дороге возле села Большебруснянского случилось дорожно-транспортное происшествие с участием юной велосипедистки и неустановленного лица, управлявшего автомобилем. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.Дорожный инцидент произошёл в 15.30 часов на автодороге, которую Госавтоинспекция определяет как «Подъезд к селу Большебрусянское от 46 километра трассы «Екатеринбург- Тюмень». Пострадавшая —17-летняя девушка, которая ехала на велосипеде, когда была сбита проезжавшим автомобилем неустановленной марки. К счастью, она отделалась ссадинами, ушибами и испугом. Медики, прибывшие на машине «Скорой», осмотрели велосипедистку, смазали ссадины, да отпустили домой.Осмотром места происшествия занимаются сотрудники Госавтоинспекции города Заречный. Они же объявили сбежавшего водителя в розыск. Граждан, ставших очевидцами данного ДТП или располагающими какой - либо информацией о личности водителя или о его автомобиле, просят сообщать в полицию по телефону дежурной части МО МВД России «Заречный» 8(34377)7-13-02 или 8(34377)2-10-59, либо 8-922-101-53-30. Конфиденциальность гарантируется.