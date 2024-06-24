В Первоуральске мужчина пытался склонить 12-летнюю девочку к половому акту





– рассказал отец «Четвёртому каналу». «Дочь показала мне переписку, сначала не придал этому значение. Думаю, сверстники шутят. Однако, как отца меня это зацепило. Я написал товарищам, они посоветовали обратиться к президенту Уральского родительского комитета. После этого и началась операция»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Первоуральске задержали мужчину, который склонял 12-летнюю девочку к половому акту. Сначала он позвал её прокатиться с ней на машине, а потом стал расспрашивать об опыте с парнями. Девочка почувствовала неладное и рассказала о незнакомце, который ей пишет, о своему папе.Понимая, что его дочь не единственный ребёнок, которому может писать любитель маленьких девочек, он сам вступил в переписку с незнакомцем, чтобы вывести его на чистую воду. От лица дочери он написал, что она якобы согласна на интим, после чего девочка под присмотром сотрудников ППС и общественников пошла на встречу с отправителем сообщений.Подозреваемый не сразу понял, что попал в ловушку. Увидев сотрудников полиции, он стал убегать, но его задержали при попытке переплыть озеро. По некоторым данным, у задержанного есть семилетняя дочь.