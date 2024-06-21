В Екатеринбурге в Уральский радиоколледж вломилась неадеквтная женщина





– сказали в полиции. «По имеющимся сведениям, она получила повреждения, перелезая через ограждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции №9. Сведений о пострадавших среди сотрудников и учащихся нет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня в здание Уральского радиотехнического колледжа в Екатеринбурге, разив окно в библиотеке, вломилась неадекватная женщина, которая, как утверждается, кидалась на студентов.Как сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург», охранник и студенты общими усилиями закрыли агрессивную дамочку в туалете, где она оставалась до приезда ГБР и скорой – медицинская помощь потребовалось женщине, так как она была ранена. В начале была информация о том, что у дамы был нож, которым она порезалась. Но позже в пресс-группе городского УМВД заявили, что ножа не было, а женщина поранилась, когда перелезала на территорию колледжа через забор.