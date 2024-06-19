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Жители Пермского края могут предъявлять исполнительные листы в электронном виде
По заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, исполнительный лист может направляться судом на принудительное исполнение в соответствующее подразделение судебных приставов в виде электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
При направлении исполнительного документа в электронном виде его изготовление на бумажном носителе не производится.
Для направления судом на принудительное исполнение исполнительного документа в электронном виде взыскатель указывает об этом в заявлении на выдачу исполнительного документа.
Это ускоряет процедуру поступления на принудительное исполнение исполнительных документов, снижает риски подделки и утраты исполнительных документов, а также появление ошибок, описок и опечаток, связанных с человеческим фактором. Кроме того, минимизируются расходы взыскателей на оплату корреспонденции при направлении исполнительных документов почтовой связью.
При направлении исполнительного документа в электронном виде его изготовление на бумажном носителе не производится.
Для направления судом на принудительное исполнение исполнительного документа в электронном виде взыскатель указывает об этом в заявлении на выдачу исполнительного документа.
Это ускоряет процедуру поступления на принудительное исполнение исполнительных документов, снижает риски подделки и утраты исполнительных документов, а также появление ошибок, описок и опечаток, связанных с человеческим фактором. Кроме того, минимизируются расходы взыскателей на оплату корреспонденции при направлении исполнительных документов почтовой связью.
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