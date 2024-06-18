Почти 300 тысяч рублей отдала мошенникам жительница Каменска-Уральского

«Стоит отметить ранее женщина знала о подобных случаях обмана, в том числе из профилактической беседы, которую полицейские проводили в учреждении, но тем не менее пренебрегла знаниями», — поражаются в ГУ МВД РФ по Свердловской области.



Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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«Виртуальные» мошенники продолжают пользоваться новыми технологиями, чтобы разводить на крупные суммы доверчивых граждан. Недавно их жертвой стала жительница Каменска-Уральского, которая обогатила анонимных пройдох почти на 300 тысяч рублей.В данном случае сработала более сложная схема, чем уже всем известная «ваш родственник попал в беду». Жительнице Каменска-Уральского, через мессенджер предложили подработку на продвижении товаров на маркетплейсе. В задачу её входило выкупать определённые лоты и оставлять под ними лайки для привлечения других, настоящих покупателей.Не слишком честная, но всё же работа первое время действительно оплачивалась, пусть и не так щедро, как было обещано. Подставная покупательница радовалась полученным на банковский счёт суммам и всё активнее вовлекалась в свой нелёгкий труд. Но в какой-то момент она узнала, что счёт с заработанными деньгами у неё заморожен, а вернуть доступ к нему можно только после внесения «небольшой» суммы размером в 100 тысяч рублей. К счастью, таких денег у уралочки не оказалось, а после общения с «работодателем» она, наконец, почуяла неладное, а иначе вытягивание из неё средств могло бы продолжаться и дальше. Но с учётом купленных товаров и недополученной за свою работу «зарплаты» ущерб её составил около 290 тысяч рублей.Женщина обратилась в полицию родного города. По данному факту возбуждено уголовное дело и ведётся расследование.