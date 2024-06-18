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Екатеринбургский Театр оперы и балета взял четыре «Золотых маски»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сразу четыре премии «Золотая маска» получил екатеринбургский Театр оперы и балета за спектакли Sextus Propertius, «Павильон Армиды» и «Сильфида».
Церемония награждения Российской Национальной театральной премии состоялась на сцене Театра Вахтангова.
Награды были удостоены постановка Sextus Propertius и её постановщик Вячеслав Самодуров за лучший спектакль в балете и за лучшую работу постановщика. Также премию за лучшую мужскую роль получил Александр Меркушев, игравший смотрителя в балете «Павильон Армиды».
Четвёртую маску театру принесла Елена Трубецкая за лучшую работу художника по костюмам за образы в постановке «Сильфида».
Церемония награждения Российской Национальной театральной премии состоялась на сцене Театра Вахтангова.
Награды были удостоены постановка Sextus Propertius и её постановщик Вячеслав Самодуров за лучший спектакль в балете и за лучшую работу постановщика. Также премию за лучшую мужскую роль получил Александр Меркушев, игравший смотрителя в балете «Павильон Армиды».
Четвёртую маску театру принесла Елена Трубецкая за лучшую работу художника по костюмам за образы в постановке «Сильфида».
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