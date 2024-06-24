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Свердловский министр строительства оставил свою должность
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков уходит со своего поста. Последним днём работы Волкова будет 3 августа, сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. В этот день истекает его контракт.
Источники издания 66.ru сообщают, что Волков сам давно хотел уйти со своей должности — ввиду того, что в последние годы многие градостроительные полномочия, касающиеся регионального центра — Екатеринбурга, у областного Минстроя забрали, вернув администрации города, и таким образом Волков потерял аппаратный вес.
Михаил Волков возглавил министерство строительства и инфраструктуры Свердловской области в ноябре 2016 года, перейдя на этот пост из структур УГМК, где он занимал должность заместителя гендиректора по капитальному строительству и инвестициям. В то время на фоне конфликта городской и областной администраций многие градостроительные полномочия у Екатеринбурга забрали, передав на уровень области, и областной Минстрой был одним из ключевых и влиятельных министерств.
Новым министром строительства и инфраструктуры Свердловской области, по всей вероятности, станет заместитель Волкова Григорий Сурганов — он руководит областным Минстроем в статусе и.о. уже несколько месяцев. О том, что именно Сурганов станет новым министром, РБК писал ещё в 2023 году.
Ранее писали, что бывший министр строительства Свердловской области Михаил Жеребцов возглавил Национальный оператор научно-исследовательского флота. Ещё один экс-министр строительства, Сергей Бидонько, на смену которому в 2016 году приходил Волков, сейчас является депутатом Госдумы от «Единой России».
Источники издания 66.ru сообщают, что Волков сам давно хотел уйти со своей должности — ввиду того, что в последние годы многие градостроительные полномочия, касающиеся регионального центра — Екатеринбурга, у областного Минстроя забрали, вернув администрации города, и таким образом Волков потерял аппаратный вес.
Михаил Волков возглавил министерство строительства и инфраструктуры Свердловской области в ноябре 2016 года, перейдя на этот пост из структур УГМК, где он занимал должность заместителя гендиректора по капитальному строительству и инвестициям. В то время на фоне конфликта городской и областной администраций многие градостроительные полномочия у Екатеринбурга забрали, передав на уровень области, и областной Минстрой был одним из ключевых и влиятельных министерств.
Новым министром строительства и инфраструктуры Свердловской области, по всей вероятности, станет заместитель Волкова Григорий Сурганов — он руководит областным Минстроем в статусе и.о. уже несколько месяцев. О том, что именно Сурганов станет новым министром, РБК писал ещё в 2023 году.
Ранее писали, что бывший министр строительства Свердловской области Михаил Жеребцов возглавил Национальный оператор научно-исследовательского флота. Ещё один экс-министр строительства, Сергей Бидонько, на смену которому в 2016 году приходил Волков, сейчас является депутатом Госдумы от «Единой России».
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