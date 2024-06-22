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Почти 10 тысяч нарушений ПДД было пресечено В Свердловской области за неделю
Фото: Вечерние Ведомости
Печалит новая недельная сводка от Госавтоинспекции Свердловской области. Судя по ней, уральцы продолжают активно нарушать правила дорожного движения, едут ли они в автомобиле, или идут пешком.
Согласно сводным данным Госавтоинспекции Свердловской области за период с 17 по 23 июня на подведомственной госоргану территории было совершено почти 10 тысяч правил дорожного движения (если точнее, 9964). По больше части нарушителями были водители легкового транспорта (чуть менее 9 тысяч случаев). Пешеходов сотрудники автоинспекции останавливали за нарушения в 785 случаях. И 182 нарушения было совершено велосипедистами.
Самое частое нарушение, за которое на прошедшей недели стражи дорог останавливали водителей, было игнорирование ремней безопасности. Непристёгнутыми ездили почти 3 тысячи водителей. Остальные цифры по нарушениям выглядят следующим образом:
Кроме того, 198 водителей были исключены из процесса движения, поскольку сотрудники Госавтоинспекции заметили у них признаки опьянения. Из них 39 человек отказались проходить медицинское освидетельствование.
И снова ещё более ошеломляющие цифры выдали комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, расставленные на территории Свердловской области. За неделю по поступившим с них данным Госавтоинспекция вынесла 175 239 постановлений о наложении административного наказания.
Согласно сводным данным Госавтоинспекции Свердловской области за период с 17 по 23 июня на подведомственной госоргану территории было совершено почти 10 тысяч правил дорожного движения (если точнее, 9964). По больше части нарушителями были водители легкового транспорта (чуть менее 9 тысяч случаев). Пешеходов сотрудники автоинспекции останавливали за нарушения в 785 случаях. И 182 нарушения было совершено велосипедистами.
Самое частое нарушение, за которое на прошедшей недели стражи дорог останавливали водителей, было игнорирование ремней безопасности. Непристёгнутыми ездили почти 3 тысячи водителей. Остальные цифры по нарушениям выглядят следующим образом:
тонировка — 843 случая,
непредоставление преимущества пешеходам — 312,
перевозка детей без детских автокресел — 279,
управление без прав — 253 водителя,
выезд на встречную полосу в нарушение ПДД — 189.
непредоставление преимущества пешеходам — 312,
перевозка детей без детских автокресел — 279,
управление без прав — 253 водителя,
выезд на встречную полосу в нарушение ПДД — 189.
Кроме того, 198 водителей были исключены из процесса движения, поскольку сотрудники Госавтоинспекции заметили у них признаки опьянения. Из них 39 человек отказались проходить медицинское освидетельствование.
И снова ещё более ошеломляющие цифры выдали комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, расставленные на территории Свердловской области. За неделю по поступившим с них данным Госавтоинспекция вынесла 175 239 постановлений о наложении административного наказания.
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