Почти 10 тысяч нарушений ПДД было пресечено В Свердловской области за неделю

тонировка — 843 случая,

непредоставление преимущества пешеходам — 312,

перевозка детей без детских автокресел — 279,

управление без прав — 253 водителя,

выезд на встречную полосу в нарушение ПДД — 189.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Печалит новая недельная сводка от Госавтоинспекции Свердловской области. Судя по ней, уральцы продолжают активно нарушать правила дорожного движения, едут ли они в автомобиле, или идут пешком.Согласно сводным данным Госавтоинспекции Свердловской области за период с 17 по 23 июня на подведомственной госоргану территории было совершено почти 10 тысяч правил дорожного движения (если точнее, 9964). По больше части нарушителями были водители легкового транспорта (чуть менее 9 тысяч случаев). Пешеходов сотрудники автоинспекции останавливали за нарушения в 785 случаях. И 182 нарушения было совершено велосипедистами.Самое частое нарушение, за которое на прошедшей недели стражи дорог останавливали водителей, было игнорирование ремней безопасности. Непристёгнутыми ездили почти 3 тысячи водителей. Остальные цифры по нарушениям выглядят следующим образом:Кроме того, 198 водителей были исключены из процесса движения, поскольку сотрудники Госавтоинспекции заметили у них признаки опьянения. Из них 39 человек отказались проходить медицинское освидетельствование.И снова ещё более ошеломляющие цифры выдали комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, расставленные на территории Свердловской области. За неделю по поступившим с них данным Госавтоинспекция вынесла 175 239 постановлений о наложении административного наказания.