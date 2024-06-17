На Среднем Урале появится новый формат получения посылок

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В 33 городах России, в том числе в населенных пунктах Свердловской области, проводится тестирование выдачи отправлений «Авито Доставки» более чем в 70 партнерских пунктах «Почты России». В будущем логистический оператор планирует расширить перечень этих пунктов. Ранее сеть функционировала только на прием, но теперь в некоторых из них можно также получать отправления.По словам директора по логистике Авито Сергея Пустыльника, количество отправленных через Почту России заказов возросло более чем на 30% за первые три месяца этого года. Теперь покупатели смогут забирать свои посылки даже в небольших розничных торговых точках, салонах связи и кафе, которые сотрудничают с Почтой России.Первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин отметил, что, хотя почтовая сеть присутствует по всей стране, в больших населенных пунктах отделения не всегда находятся в удобной близости. С момента запуска сеть обрабатывает около 7 тысяч посылок каждый месяц.