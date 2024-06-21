В екатеринбургской гордуме предложили кормить детей тем, что они сами вырастят

– сказал депутат.

«Мы увидели детей, которые знают названия всех растений на участке. Они очень подробно изучают дело. В будущем этот проект может вылиться в то, что на подобного рода участках создаются кооперативы, которые выращивают свою продукцию. Эта продукция может идти в столовую. За счет этого удешевляются обеды в самой школе, а ребята могут зарабатывать какую-то копеечку»,