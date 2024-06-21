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В екатеринбургской гордуме предложили кормить детей тем, что они сами вырастят
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Первый зампредседателя гордумы Екатеринбурга Михаил Матвеев предложил использовать для школьных обедов продукты, которые дети могут выращивать на грядках в рамках учебной программы, отметив, что это помогло бы сэкономить на готовке и дало возможность школьникам самостоятельно подзаработать.
Такой идее он поделился после посещения агрономических классов 137-й школы в посёлке Шабровский, где дети выращивают овощи и ягоды, пишет информационное агентство ЕАН.
На данный момент в Екатеринбурге есть лишь одна школа, при которой выращиваются ягоды и овощи. Она является проектом Уральского государственного аграрного университета.
«Мы увидели детей, которые знают названия всех растений на участке. Они очень подробно изучают дело. В будущем этот проект может вылиться в то, что на подобного рода участках создаются кооперативы, которые выращивают свою продукцию. Эта продукция может идти в столовую. За счет этого удешевляются обеды в самой школе, а ребята могут зарабатывать какую-то копеечку»,
– сказал депутат.
Такой идее он поделился после посещения агрономических классов 137-й школы в посёлке Шабровский, где дети выращивают овощи и ягоды, пишет информационное агентство ЕАН.
На данный момент в Екатеринбурге есть лишь одна школа, при которой выращиваются ягоды и овощи. Она является проектом Уральского государственного аграрного университета.
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