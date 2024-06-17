Бунина и Паустовского почитают «в лицах» возле Ельцин Центра

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Завтра, 26 июня, возле Ельцин Центра под открытым небом будут звучать прекрасные строки произведений Бунина и Паустовского. В таком формате пройдёт лабораторное занятие клуба «Ельцин Центр для старших».Участницы клуба «Ельцин Клуб для старших» развивают активность в различных сферах культуры. В частности, в прошлом году внутри клуба сформировалась группа «Живинка», в которую вошли самые заядлые книгочеи. Завтрашнее мероприятие эта группа проведёт в формате театральных читок. Женщины выбрали несколько литературных произведений и выйдя в Сад трав возле Ельцин Центра прочтут их «в лицах». У Ивана Бунина возьмут для этого, конечно, «Тёмные аллеи», а у Константина Паустовского не настолько широко известного «Кота Ворюгу». Кроме того, «Живинкой» будет прочитано «Красное лето» Ивана Соколова Микитова.Начало театральных чтений от «Живинки» запланировано на три часа дня. Погода (которая на этой неделе освежает Екатеринбург дождями) способна внести коррективы в эти планы. Организаторы предупреждают, что в случае «нелётных условий» читки состоятся, но внутри здания.