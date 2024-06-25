Возрастное ограничение 18+
Задержанный в Первоуральске мог приставать к другим несовершеннолетним
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мужчина, который предлагал 12-летней девочке переспать с ним, мог приставить и к другим несовершеннолетним.
После того, как стало известно, что подозреваемого в педофилии задержали, другая девушка рассказала порталу «Е1» о том, что задержанный пытался познакомиться с ней, когда работал таксистом. По её словам, после поездки он нашёл её личную страницу в соцсетях и стал писать ей, несмотря на указанный в профиле возраст – 16 лет. Девушка также заявила, что он предлагал ей интим разного характера.
Напомним, что 12-летняя девочка, которой писал мужчина, рассказала о неприятном незнакомце папе. После этого вместе с общественниками и полицией предполагаемого педофила загнали в ловушку под видом встречи с девочкой, якобы согласившийся на половой акт.
После того, как стало известно, что подозреваемого в педофилии задержали, другая девушка рассказала порталу «Е1» о том, что задержанный пытался познакомиться с ней, когда работал таксистом. По её словам, после поездки он нашёл её личную страницу в соцсетях и стал писать ей, несмотря на указанный в профиле возраст – 16 лет. Девушка также заявила, что он предлагал ей интим разного характера.
Напомним, что 12-летняя девочка, которой писал мужчина, рассказала о неприятном незнакомце папе. После этого вместе с общественниками и полицией предполагаемого педофила загнали в ловушку под видом встречи с девочкой, якобы согласившийся на половой акт.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Глава СК потребовал доложить о ходе проверки по факту приставаний иностранцев к несовершеннолетним екатеринбурженкам
21 июня 2024
21 июня 2024