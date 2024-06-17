Семейная пара врачей из Верхнепышминской ЦГБ получила престижную премию





– рассказали «Вечерним ведомостям» в Верхнепышминской ЦГБ. «Глава семьи Александр Гусак – врач-уролог, имеет высшую категорию и стаж работы по специальности 13 лет. Он прошёл путь от медучилища и работы лаборантом кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии УГМА до заведующего урологическим отделением Верхнепышминской ЦГБ. Два года доктор трудился в составе мультидисциплинарной бригады ковидного госпиталя на базе больницы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Более 30 специалистов свердловских медучреждений, среди которых семейная пара из Верхнепышминской центральной городской больницы им. П.Д. Бородина, получили премию «Медицинский Олимп-2024», подведение итогов которой приурочили ко Дню медицинского работника.Заведующий урологическим отделением Александр Гусак и его жена врач-невролог отделения реанимации и интенсивной терапии Наталья стали победителями в номинации «Медицинская семья года». На сцену они поднялись со своими детьми: старшим сыном, семиклассником Арсением, и дочками – Полиной, которая перешла в 4 класс, и трёхлетней малышкой Василисой. Выступая перед коллегами, родители заявили, что им не важно станут ли их дети врачами в будущим или нет и что они всегда будут их поддержать, так как роль семьи именно в этом.Как отметил министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов, в год семьи было решено уделать внимание династиям, а также медикам, воспитывающим троих и более детей. Поэтому в номинации «Медицинская семья года» было сразу десять семей победителей.