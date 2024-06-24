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В мае жители Прикамья оформили право собственности на 764 частных дома

13.02 Вторник, 25 июня 2024
В мае 2024 года Управление Росреестра по Пермскому краю поставило на государственный кадастровый учет 764 индивидуальных жилых дома на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, блокированной застройки, для ведения садоводства. Общая площадь построенных домов составила 96 080 кв. м. По сравнению с предыдущим месяцем количество построенных домов увеличилось на 16%.

516 из построенных домов соответствует стандартному индивидуальному жилищному строительству (площадь дома не более 150 кв. м, расположен на земельном участке площадью не более 1500 кв. м.).

Лидером является Пермский муниципальный округ, жители которого построили 274 дома. В городе Перми зарегистрировали 94 дома, в Краснокамском округе – 47 домов, в Березниках – 40 домов, в Чайковском округе – 39 домов.

При строительстве домов жители Прикамья чаще всего используют дерево – из него построено 35% домов. На втором месте по популярности бетонные блоки, из которых построено 23% домов. На третьем месте монолитные (10%) и кирпичные дома (6%).

Более 51 % составляют двухэтажные дома, одноэтажное домостроение составляет 48 %, на долю трехэтажных домов приходится около 1%.

Управление Росреестра по Пермскому краю напоминает о том, что до 1 марта 2031 года поставить дом на кадастровый учет и зарегистрировать на него право собственности можно по закону о «дачной амнистии» на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок. Не требуются разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.

Для тех, кто решил строиться и подыскивает земельный участок, на Публичной кадастровой карте Росреестра в сервисе «Земля для стройки» размещается информация о свободных земельных участках. Здесь же можно направить заявку о предоставлении земельного участка и получить ответ от уполномоченного органа.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости

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