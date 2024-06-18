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Новая школа в верхнепышминском посёлке Кедровое готова на 90%
Фото: Алексей Свалов
Строительство новой школы в верхнепышминском посёлке Кедровое завершено на 90%. Такую оценку дают подрядчики объекта. По их словам, в здании уже проведены все необходимые инженерные сети. Сейчас ведутся последние отделочные работы. В некоторых кабинетах уже стоит мебель.
Работы ведутся строго по графику, рассказывает депутат свердловского Заксобрания Свалов Алексей в своём телеграм-канале.
На первом этаже находятся процедурный и прививочный кабинеты, кабинет педиатра, гардеробы, в том числе отдельный – для маломобильных граждан, кабинет директора и спортзал для начальных классов. На втором – ещё два спортивных зала. Рядом – актовый зал на 200 мест со специальным звукотехническим оборудованием, освещением и видеопроекционной системой. На третьем этаже разметили школьный музей и библиотеку. Кроме того, там выделили для старшеклассников два кабинета информатики, слесарную, столярную, инструментальную мастерские, а также помещения для готовки и для кройки и шитья.
Всего школа рассчитана на 550 мест, из которых 200 предусмотрены для начальных классов, 246 – для средних и 104 – для старших.
Работы ведутся строго по графику, рассказывает депутат свердловского Заксобрания Свалов Алексей в своём телеграм-канале.
На первом этаже находятся процедурный и прививочный кабинеты, кабинет педиатра, гардеробы, в том числе отдельный – для маломобильных граждан, кабинет директора и спортзал для начальных классов. На втором – ещё два спортивных зала. Рядом – актовый зал на 200 мест со специальным звукотехническим оборудованием, освещением и видеопроекционной системой. На третьем этаже разметили школьный музей и библиотеку. Кроме того, там выделили для старшеклассников два кабинета информатики, слесарную, столярную, инструментальную мастерские, а также помещения для готовки и для кройки и шитья.
Всего школа рассчитана на 550 мест, из которых 200 предусмотрены для начальных классов, 246 – для средних и 104 – для старших.
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