Прокуратура уличила нижнетуринское ресурсоснабжающее предприятие в многочисленных нарушениях

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура во время проверки работы ресурсоснабжающего предприятия «Искра», которое обслуживает системы водоснабжения и водоотведения в Нижней Туре, выявила множество нарушений.Прокурорская проверка показала, что в 2023 в реке Туре содержание аммиака, нефтепродуктов, железа, меди, цинка и иных веществ превышало допустимое.Кроме этого, очистные сооружения, переданные предприятию администрацией Нижнетуринского городского округа на праве оперативного управления, оказались в ненадлежащем состоянии: насосное оборудование изношено, станция биологической очистки не эксплуатируется, не осуществляется контроль за своевременным обеззараживанием сточных вод. При этом, как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, ни городской администрацией, ни собственником имущества, ни предприятием, как владельцем, не было принято никаких мер к ремонту старых или строительству новых очистных сооружений.Ещё одним нарушением стало то, что предприятие не поставило сооружения на государственный учёт в качестве объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.В связи с этим прокуратура внесла представления об устранении нарушений, главе Нижнетуринского городского округа и директору МУП «Искра». А также по статьям 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований), 8.46 КоАП РФ (несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду) 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод) директору предприятия были назначены наказания в виде штрафов. Суммы в пресс-службе ведомства не назвали.