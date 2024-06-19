Возрастное ограничение 18+

В субботу Парк Маяковского заполнится молодыми людьми

20.32 Вторник, 25 июня 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского в Екатеринбурге позиционируется как место для семейного отдыха. И здесь действительно находят для себя занятия и развлечения люди самых разных возрастов, от мала до велика. Но в ближайшую субботу, 29 июня, в Парке Маяковского будет особенно много молодых людей.

В последнюю субботу июня в России принято отмечать День Молодёжи. В Екатеринбурге все основные мероприятия, посвящённые этому празднику, проведут именно в ЦПКиО. Программа праздника начнётся в десять часов дня и продлится до сумерек, до десяти вечера. Она так богата концертами, играми и соревнованиями, что охватит всё пространство парка, который в субботу будет поделён на тематические зоны. Основной из них станет площадка, обозначенная, как «Моя культура». Она расположится в фан-зоне парка и будет отдана под фестиваль студенческого творчества, который плавно перетечёт в КВН, а там и в вечерний концерт.

Другие площадки поименованы следующим образом: «Моя карьера», «Моё Отечество», «Мой спорт», «Мои смыслы», «Мой креатив» и «Моя безопасность». Подробнее ознакомиться с тем, что же ждёт гостей парка на этих площадках можно на официальном сайте Екатеринбург.РФ.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Парке Маяковского готовятся к запуску обновлённого фонтана
19 июня 2024
Уникальный концерт с растениями-музинструментами пройдёт в Екатеринбурге
21 июня 2024
За один жаркий выходной день утонуло пять человек в Свердловской области
16 июня 2024
По улицам Екатеринбурга и Верхней Пышмы проедут винтажные автомобили
19 июня 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В суд присяжных можно идти только в случае, если никаких, даже косвенных, доказательств вины нет»

Адвокат с пятью оправдательными приговорами рассказала о своем самом известном деле
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:32 В субботу Парк Маяковского заполнится молодыми людьми
19:41 Почти 10 тысяч нарушений ПДД было пресечено В Свердловской области за неделю
19:17 Бунина и Паустовского почитают «в лицах» возле Ельцин Центра
18:34 Почти 300 тысяч рублей отдала мошенникам жительница Каменска-Уральского
17:36 Екатеринбургский Театр оперы и балета взял четыре «Золотых маски»
17:04 Под Полевским вспыхнула лесопилка
16:56 В Екатеринбург призвали 12,5 тонн голубики из Узбекистана
16:38 На Среднем Урале появится новый формат получения посылок
16:29 В Екатеринбурге в Уральский радиоколледж вломилась неадеквтная женщина
16:11 Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 26 июня
15:35 В екатеринбургской гордуме предложили кормить детей тем, что они сами вырастят
15:19 Семейная пара врачей из Верхнепышминской ЦГБ получила престижную премию
14:48 Прокуратура уличила нижнетуринское ресурсоснабжающее предприятие в многочисленных нарушениях
13:46 В Каменском суде рассмотрят дело об убийстве при превышении самообороны
13:43 ВТБ Лизинг запускает программу скидок на прицепную технику БИТЮГ
12:45 С начала лета в Свердловской области заработало более 50 вышек сотовой связи с усиленной мощностью
12:17 В Первоуральске мужчина пытался склонить 12-летнюю девочку к половому акту
12:01 Свердловский министр строительства оставил свою должность
10:57 Двух юных пешеходов сбил пожилой водитель в Артёмовском
10:37 Бастрыкин заинтересовался причиной смерти одиннадцатиклассника из Полевского
09:57 В Екатеринбурге на Репина насмерть забили палкой человека
09:47 Глава СК потребовал выяснить обстоятельства смерти ребёнка с инвалидностью в нижнетуринском доме-интернате
09:17 В Берёзовском четвёртый день ищут 15-летнюю девушку
22:36 Екатеринбуржцы смогут принять участие в федеральной распродаже частных вещей онлайн
22:07 Екатеринбуржцы тревожатся за будущее городских водоёмов
20:43 День открытых дверей пройдёт в приюте для бездомных животных Екатеринбурга
Все новости Свердловской области
17:23 После индексации пенсия работающих пенсионеров может вырасти на 1300 рублей
14:04 Премьер-министр Индии Нарендра Моди может посетить Москву 8 июля
12:59 Неожиданные открытия о древних жертвоприношений майя: все жертвы были мальчиками
12:38 В новый нацпроект «Кадры» войдут четыре федеральных проекта
12:33 Еда, прогулки и общение с близкими помогают россиянам справляться со стрессом
18:58 Продажи игристых вин в России выросли на 13,5%
18:52 Следственный комитет выявил незаконную миграцию, расследуя дело о массовом отравлении в Москве
13:31 В МВД опровергли информацию о массовом наличии ошибок в загранпаспортах россиян
13:28 8 человек погибли, 13 пострадали в аварии в Рязанской области
15:38 В Москве 55 человек с подозрением на ботулизм находятся в тяжелом состоянии
14:22 В ГД предлагают пересмотреть подход к превышению самообороны при защите дома
12:43 В Подмосковье задержан экс-чиновник Минсельхоза, который скрывался 12 лет
12:11 В Мурманской области гидроплан упал в озеро, пилот погиб
11:18 В Иркутске арестован начальник Восточно-Сибирской железной дороги
11:13 Банк России отозвал лицензию у «Автоградбанка»
10:54 В Турции в первый день Курбан-байрама пострадали около 16 тысяч человек
17:25 СК: водитель, сбивший пешеходов в Благовещенске, был пьян
17:15 Губернатор рассказал подробности смертельного ДТП в Благовещенске
17:01 В Благовещенске в страшном ДТП погибли три человека, семеро госпитализированы
16:31 В Благовещенске автомобиль на большой скорости влетел в пешеходов
14:35 В РПЦ разработали документ, который прописывает для православных правила поведения в интернете
18:39 Ошибка системы. Почти тысяче студентов УрФУ аннулировали результаты экзамена из-за непройденного прокторинга
18:03 Депутаты ГД призвали принять в России закон о сталкинге
17:27 Курбан-байрам: когда и как отмечают в 2024 году
16:04 В Москве экс-начальник коммунального управления Минобороны получил 9 лет строгого режима
15:33 В КЧР задержали высокопоставленных представителей власти и силовиков, сообщили в ФСБ
Все новости России и мира
20:32 В субботу Парк Маяковского заполнится молодыми людьми
19:41 Почти 10 тысяч нарушений ПДД было пресечено В Свердловской области за неделю
19:17 Бунина и Паустовского почитают «в лицах» возле Ельцин Центра
18:34 Почти 300 тысяч рублей отдала мошенникам жительница Каменска-Уральского
17:36 Екатеринбургский Театр оперы и балета взял четыре «Золотых маски»
17:04 Под Полевским вспыхнула лесопилка
16:56 В Екатеринбург призвали 12,5 тонн голубики из Узбекистана
16:38 На Среднем Урале появится новый формат получения посылок
16:29 В Екатеринбурге в Уральский радиоколледж вломилась неадеквтная женщина
16:11 Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 26 июня
15:35 В екатеринбургской гордуме предложили кормить детей тем, что они сами вырастят
15:19 Семейная пара врачей из Верхнепышминской ЦГБ получила престижную премию
14:48 Прокуратура уличила нижнетуринское ресурсоснабжающее предприятие в многочисленных нарушениях
13:46 В Каменском суде рассмотрят дело об убийстве при превышении самообороны
13:43 ВТБ Лизинг запускает программу скидок на прицепную технику БИТЮГ
13:02 В мае жители Прикамья оформили право собственности на 764 частных дома
12:45 С начала лета в Свердловской области заработало более 50 вышек сотовой связи с усиленной мощностью
12:17 В Первоуральске мужчина пытался склонить 12-летнюю девочку к половому акту
12:01 Свердловский министр строительства оставил свою должность
10:57 Из Перми в зону СВО отправился новый гуманитарный конвой
10:57 Двух юных пешеходов сбил пожилой водитель в Артёмовском
10:37 Бастрыкин заинтересовался причиной смерти одиннадцатиклассника из Полевского
10:21 Судебные приставы взыскали ущерб, причиненный в результате мошенничества
09:57 В Екатеринбурге на Репина насмерть забили палкой человека
09:47 Глава СК потребовал выяснить обстоятельства смерти ребёнка с инвалидностью в нижнетуринском доме-интернате
09:17 В Берёзовском четвёртый день ищут 15-летнюю девушку
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK