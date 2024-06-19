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В субботу Парк Маяковского заполнится молодыми людьми
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского в Екатеринбурге позиционируется как место для семейного отдыха. И здесь действительно находят для себя занятия и развлечения люди самых разных возрастов, от мала до велика. Но в ближайшую субботу, 29 июня, в Парке Маяковского будет особенно много молодых людей.
В последнюю субботу июня в России принято отмечать День Молодёжи. В Екатеринбурге все основные мероприятия, посвящённые этому празднику, проведут именно в ЦПКиО. Программа праздника начнётся в десять часов дня и продлится до сумерек, до десяти вечера. Она так богата концертами, играми и соревнованиями, что охватит всё пространство парка, который в субботу будет поделён на тематические зоны. Основной из них станет площадка, обозначенная, как «Моя культура». Она расположится в фан-зоне парка и будет отдана под фестиваль студенческого творчества, который плавно перетечёт в КВН, а там и в вечерний концерт.
Другие площадки поименованы следующим образом: «Моя карьера», «Моё Отечество», «Мой спорт», «Мои смыслы», «Мой креатив» и «Моя безопасность». Подробнее ознакомиться с тем, что же ждёт гостей парка на этих площадках можно на официальном сайте Екатеринбург.РФ.
В последнюю субботу июня в России принято отмечать День Молодёжи. В Екатеринбурге все основные мероприятия, посвящённые этому празднику, проведут именно в ЦПКиО. Программа праздника начнётся в десять часов дня и продлится до сумерек, до десяти вечера. Она так богата концертами, играми и соревнованиями, что охватит всё пространство парка, который в субботу будет поделён на тематические зоны. Основной из них станет площадка, обозначенная, как «Моя культура». Она расположится в фан-зоне парка и будет отдана под фестиваль студенческого творчества, который плавно перетечёт в КВН, а там и в вечерний концерт.
Другие площадки поименованы следующим образом: «Моя карьера», «Моё Отечество», «Мой спорт», «Мои смыслы», «Мой креатив» и «Моя безопасность». Подробнее ознакомиться с тем, что же ждёт гостей парка на этих площадках можно на официальном сайте Екатеринбург.РФ.
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