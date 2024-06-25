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Пожар на лесопилке под Полевским потушили на площади 800 квадратных метров
Скрин из видео: ГУ МЧС по Свердловской области
Пожар, вспыхнувший на лесопилке посёлка Зюзельский под Полевским, вчера удалось потушить на площади 800 квадратных метров.
В пресс-службе свердловского управления МЧС информацию о бочках с горячим, которые находились недалеко от места происшествия, подтвердили, рассказав, что боролись с огнём пеной, чтобы не подпустить пламя к ёмкостям с горячими смесями.
Также подтвердились сведения о пострадавшем. Его передали медикам. Ранее сообщалось, что работник лесопилки получил ожоги 95% тела.
В пресс-службе свердловского управления МЧС информацию о бочках с горячим, которые находились недалеко от места происшествия, подтвердили, рассказав, что боролись с огнём пеной, чтобы не подпустить пламя к ёмкостям с горячими смесями.
Также подтвердились сведения о пострадавшем. Его передали медикам. Ранее сообщалось, что работник лесопилки получил ожоги 95% тела.
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