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На двух улицах закроют движение в Верх-Исетском районе Екатеринбурга
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга с 10 июля до 15 сентября поочередно закроют два улицы для строительства тепловых сетей. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе мэрии.
Первое перекрытие ожидается на улице Рабочих, от Металлургов до Краснокамской, с 10 июля до 15 августа. Второе – на Краснокамской, от Рабочих до Семена Лагоды, с 15 августа до 15 сентября. Объезжать перекрытые участки предлагают по улицам: Викулова – Плотникова – Краснокамская – Семена Лагоды.
Отмечается, что на работу общественного транспорта перекрытия не повлияют.
Первое перекрытие ожидается на улице Рабочих, от Металлургов до Краснокамской, с 10 июля до 15 августа. Второе – на Краснокамской, от Рабочих до Семена Лагоды, с 15 августа до 15 сентября. Объезжать перекрытые участки предлагают по улицам: Викулова – Плотникова – Краснокамская – Семена Лагоды.
Отмечается, что на работу общественного транспорта перекрытия не повлияют.
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