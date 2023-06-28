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Из печати вышел шикарный фотоальбом к юбилею Берёзовского
Культура
Фото: Владислав Постников
Красочный фотоальбом станет подарком к юбилею для города Берёзовского Свердловской области. На его страницах размещены фотографии с городскими пейзажами и портретами местных жителей.
Ограниченный тираж в размере 2500 экземпляров уже вышел из печати. Значительная его часть будет распределена между библиотеками и школами города. Но придётся немного подождать — поскольку печать книги велась в типографии города Элиста республики Калмыкия, понадобится время, чтобы доставить его в Берёзовский. Ориентировочно, первая партия из 300 экземпляров прибудет в уральский город в первый день июля. Оставшиеся экземпляры доставят позже.
«В этом фотоальбоме намного больше, чем просто фотокарточки. В нём – душа каждого березовчанина, который не просто смотрит через объектив фотокамеры, а выражает свои чувства к городу через снимок», — цитирует из текстовой части нового фотоальбома ВК-сообщество «Берёзовский. Новости золотого города».
Напомним, город Берёзовский был основан в 1752 году на месте добычи золота. Но отчёт его возраста ведётся с 1748 года, когда и было впервые обнаружено золото. Таким образом, в это году будет отмечаться его 275-летие.
Ограниченный тираж в размере 2500 экземпляров уже вышел из печати. Значительная его часть будет распределена между библиотеками и школами города. Но придётся немного подождать — поскольку печать книги велась в типографии города Элиста республики Калмыкия, понадобится время, чтобы доставить его в Берёзовский. Ориентировочно, первая партия из 300 экземпляров прибудет в уральский город в первый день июля. Оставшиеся экземпляры доставят позже.
«В этом фотоальбоме намного больше, чем просто фотокарточки. В нём – душа каждого березовчанина, который не просто смотрит через объектив фотокамеры, а выражает свои чувства к городу через снимок», — цитирует из текстовой части нового фотоальбома ВК-сообщество «Берёзовский. Новости золотого города».
Напомним, город Берёзовский был основан в 1752 году на месте добычи золота. Но отчёт его возраста ведётся с 1748 года, когда и было впервые обнаружено золото. Таким образом, в это году будет отмечаться его 275-летие.
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