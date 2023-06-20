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Главная премия конкурса пьес «Зачем я это помню» уехала из Екатеринбурга в Питер
Культура
Фото: Вечерние Ведомости
Лучшей пьесой о 90-х годах из тех, что участвовали в конкурсе «Зачем я это помню», было названо произведение «Они пришли». Её автор — писательница, сценаристка и драматург Жанар Кусаинова. Таким образом, главная премия в размере 50 тысяч рублей уехала из Екатеринбурга в Санкт-Петербург.
Пьеса Жанар Кусаиновой была отмечена также в номинации «Выбор Музея первого президента России Б.Н. Ельцина», которую ввели в конкурс впервые в этом году. Пьеса «Они пришли» награждена в ней с формулировкой «за важный разговор о военном опыте детей».
Второе место в конкурсе и денежная премия в размере 30 тысяч рублей досталась Светлане Шимоне за пьесу «Моя счастливая семья», а третье место и премия в 20 тысяч рублей — Марии Михелевой за пьесу «Дилемма дикобразов».
Напомним, церемония награждения победителей конкурса пьес о 90-х «Зачем я это помню» прошла вчера вечером в здании Ельцин Центра. Конкурс проводился в третий раз. Объявить приём пьес для четвёртого конкурса организаторы планируют в день рождения Бориса Ельцина, 1 февраля 2024 года.
Пьеса Жанар Кусаиновой была отмечена также в номинации «Выбор Музея первого президента России Б.Н. Ельцина», которую ввели в конкурс впервые в этом году. Пьеса «Они пришли» награждена в ней с формулировкой «за важный разговор о военном опыте детей».
Второе место в конкурсе и денежная премия в размере 30 тысяч рублей досталась Светлане Шимоне за пьесу «Моя счастливая семья», а третье место и премия в 20 тысяч рублей — Марии Михелевой за пьесу «Дилемма дикобразов».
Напомним, церемония награждения победителей конкурса пьес о 90-х «Зачем я это помню» прошла вчера вечером в здании Ельцин Центра. Конкурс проводился в третий раз. Объявить приём пьес для четвёртого конкурса организаторы планируют в день рождения Бориса Ельцина, 1 февраля 2024 года.
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