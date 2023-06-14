В Ельцин Центре награждают авторов лучших пьес про 90-ые

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Завершился очередной традиционный конкурс пьес об эпохе 90-х годов прошлого века «Зачем я это помню». В эти минуты в зале Свободы Музея Бориса Ельцина походит торжественная церемония награждения победителей.Ведут часовую церемонию награждения победителей конкурса «Зачем я это помню» заслуженная артистка России Ирина Ермолова и актёр Александр Вахов. Приглашение на мероприятие получили 8 авторов, чьи произведения попали в шорт-лист конкурса. Среди них известный уральский драматург Олег Богаев, Родион Белецкий, Яна Орехова, Леся Гура и другие. В числе прочих в шорт-лист конкурса попала пьеса «Они пришли» выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения Жанар Кусаиновой. За музыкальное сопровождение церемонии отвечает группа «InterText».Организаторы конкурса отмечают, что география присланных пьес расширилась ещё больше. В этом году отборочной комиссии поступали произведения из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тюмени, Кемерово, Улан-Удэ и других городов. Свердловская область представлена Екатеринбургом, Серовом, Асбестом и Нижним Тагилом. Популярность конкурса в стране растёт, что заметно по количеству присылаемых пьес: в прошлом году их было 76, а в этом отбирать лучшие пришлось из 127 пьес.