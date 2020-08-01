В столице Урала появился «Гордый фонарь»

Возле киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге в рамках фестиваля уличного искусства «Стенограффия» появился арт-объект «Гордый фонарь».Как отмечают в пресс-службе фестиваля, выпрямленный фонарь, который гордо стоит среди десятка «согнутых», символизирует смелость и стойкость человека.Главная мысль работы написана на табличке, установленной рядом с ней: «Ровно столько, сколько существует человечество, находятся те, кто бросает вызов своему времени. Говорят своё "Да" против миллионов "Нет". Доказывают, что земля круглая, а все люди на ней равны. И когда человечество столкнулось с общей бедой, они не сгибаются под тяжестью обстоятельств».Отмечается, что воплотить идею в жизнь команде SPEKTR помогли сотрудники МБУ «Горсвет».