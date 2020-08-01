В Свердловской области провели свыше семи тысяч тестов на COVID-19

17:56 | 18.08.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 18 августа, за сутки в Свердловской области было проведено 7028 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 6554 человека.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 1 137 488. Обследовано всего 1 066 975 человек.



На Среднем Урале за сутки выявили 149 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 23 695 заболевших COVID-19. Из больниц по выздоровлению выписано 74 человека. Общее число выздоровевших достигло 19176. Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. С начала эпидемии в области от коронавируса скончались 376 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»